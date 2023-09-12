Події

13:47 12.09.2023

РФ перегруповує сили і перекидає резерви з глибокого тилу - Military Media Center

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Російські війська з метою недопущення прориву лінії фронту українськими Силами оборони здійснюють перегрупування сил між напрямками і перекидають на фронт тилові резерви, повідомляє Military Media Center.

"Росіяни стягують резерви для недопущення прориву своєї оборони українськими військами. За наявною інформацією, аби уникнути прориву лінії свого захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії", - ідеться в повідомленні Military Media Center у телеграм-каналі у вівторок.

Водночас, як наголошують у повідомленні, "противник збільшив інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів "Ланцет" та ударних БПЛА Shahed".

 

Теги: #війна

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