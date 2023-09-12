Події

08:35 12.09.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, жертв і постраждалих немає

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, жертв і постраждалих немає

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 07:20 у с. Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарська будівля на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв і постраждалих немає. Об 11:00 стався обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лук'янці, руйнування будівель і постраждалих немає. О 18:10 у м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожі обстріли горів будинок. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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