Події

00:15 12.09.2023

Другий перегляд програми EFF із МВФ, як і раніше, очікується в жовтні - глава Мінфіну

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Другий перегляд програми EFF із МВФ, як і раніше, очікується в жовтні - глава Мінфіну

 Другий перегляд програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України очікується в жовтні, як і планувалося, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми повинні узгодити з МВФ другий перегляд програми, який буде в жовтні, це критично важливо зараз", - сказав він на зустрічі Європейської бізнес асоціації "EBA Global Outlook: Нова економіка України" в Києві в понеділок.

За словами міністра, необхідно продемонструвати виконання домовленостей у рамках програми, оскільки критична залежність країни від зовнішнього фінансування і довіри донорів зберігається.

Марченко уточнив журналістам, що в разі успішного проходження другого перегляду рішення про виділення третього траншу за програмою EFF МВФ може ухвалити вже в листопаді цього року.

Як повідомлялося, МВФ затвердив програму EFF для України 31 березня цього року, виділивши перший транш $2,7 млрд на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (приблизно $880 млн за поточним курсом) у середині червня і жовтня цього року та наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

Фонд схвалив другий транш за програмою EFF наприкінці червня, і на початку липня Україна отримала ці кошти.
Низка експертів вказують на затримку з термінами виконанням окремих структурних маяків програми для другого її перегляду, зокрема, з питань ухвалення прийнятних законів щодо поновлення декларування активів, поновлення довічного фінмоніторингу PEP, але з ризик-орієнтованим підходом, корпоративної реформи ОГТСУ.

Теги: #мвф #україна #марченко #eff

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