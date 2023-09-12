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00:12 12.09.2023

Кличко обговорив із главою МЗС Німеччини надання Україні спецтехніки для Держприкордонслужби

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Кличко обговорив із главою МЗС Німеччини надання Україні спецтехніки для Держприкордонслужби

 

 Мер Києва Віталій Кличко обговорив з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок надання Україні спецтехніки для Державної прикордонної служби, яка буде в якості захисту українського кордону між Росією і Білоруссю.

"Зустрілися разом із Володимиром із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про подальшу підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Зокрема, про надання Німеччиною спецтехніки для Державної прикордонної служби - для захисту кордону України в регіонах, які межують із Росією та Білоруссю", - йдеться в телеграм-каналі Кличка ввечері в понеділок.

За словами мера, сторони також обговорили питання повернення українських дітей, яких Росія вивезла з окупованих територій.

Крім того, Кличко і Бербок обговорили питання фінансування німецьким урядом допомоги в цифровізації архівів про злочини нацистів у Другу світову, зокрема, у Бабиному яру, і про злочини проти цивільних осіб під час війни в Україні.

 

Теги: #кличко #україна #німеччина

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