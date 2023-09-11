Події

21:50 11.09.2023

Готуємо посилення пакета оборонної підтримки Німеччини

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Готуємо посилення пакета оборонної підтримки Німеччини

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення пакета оборонної підтримки з боку Німеччини.

"Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлявся з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорив із міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні, я зустрівся з нею сьогодні в Києві", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Дуже важливо, що партнери чують потребу нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений, буде результат. Рухаємося також із іншими нашими партнерами, зокрема, щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть", - зазначив він.

 

 

Теги: #підтримка #німеччина #зеленський

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