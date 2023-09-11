МАГАТЕ десятиліттями перевірятиме якість води після скидання з АЕС "Фукусіма" - Гроссі

Інспектори МАГАТЕ десятиліттями збиратимуть проби води й аналізуватимуть після скидання з АЕС "Фукусіма", ідеться в заяві гендиректора організації Рафаеля Маріано Гроссі.

"Останній збір проб і аналіз морської води біля АЕС засвідчив, що рівень тритію є нижчим за прийнятий у Японії максимально допустимий рівень. Наш неупереджений моніторинг триватиме протягом усього часу скидання води, який, як очікується, займе десятиліття. Як я вже говорив, МАГАТЕ було там раніше і буде і після завершення цієї діяльності", - заявив він раді керуючих МАГАТЕ.

Раніше Гроссі обіцяв, що фахівці МАГАТЕ перевірять безпеку "до останньої краплі води".

24 серпня японські фахівці розпочали скидання в Тихий океан води, яку використовували для охолодження реакторів аварійної АЕС "Фукусіма-1". Напередодні скидання води оператор АЕС компанія TEPCO знову перевірила концентрацію тритію у воді, яку підготовлювали до скидання, змішаній з великою кількістю морської води.

Згідно з планом, перший період скидання води триватиме 17 днів, буде спущено загалом 7800 тонн очищеної води, розведеної морською водою.

Оператор АЕС після скидання води взяв проби морської води і повідомив, що вона відповідає вимогам безпеки.

У березні 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, який спричинив цунамі. Гігантська хвиля обрушилася на АЕС "Фукусіма-1", що призвело до наймасштабнішої аварії з моменту події на Чорнобильській АЕС 1986 року.

У квітні 2021 року влада Японії оголосила про плани поступового скидання води в океан із "Фукусіми-1" після її спеціальної обробки. Рішення Токіо викликало невдоволення з боку сусідніх країн і, зокрема, серед представників рибальської індустрії, які побоювалися, що споживачі відмовлятимуться від будь-яких морепродуктів, виловлених у цій зоні.