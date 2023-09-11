Опитування: 55% респондентів вважають, що військова допомога Україні має надаватися за умови ефективної боротьби з корупцією

У серпні 2023 року більш ніж половина опитаних українців (55%) погоджувалися з тезою, що військова допомога Україні має надаватися зарубіжними партнерами за умови ефективної боротьби з корупцією. Про це свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 9 до 15 серпня 2023 року.

"Найбільше таке бачення взаємодії України з іноземними партнерами поділяють жителі західних і центральних областей: 60,6% і 61,1% відповідно", - зазначається в повідомленні на офіційному сайті Фонду за підсумками дослідження в понеділок.

Як зазначається в повідомленні, на півдні України "лише 47% опитаних підтримують тезу про те, що боротьба з корупцією є передумовою військової допомоги. Найбільше опонентів цієї тези проживає у східних областях - 40%".

Опитування проводилося за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Дослідження проводилося в усіх регіонах України, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях опитування проводили на територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться активні бойові дії. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років.