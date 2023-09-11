До Умані прибули понад 3 тис. паломників, у місті запрацював особливий режим в'їзду/виїзду - ОВА

Особливий режим в'їзду/виїзду, а також пересування Уманню (Черкаська обл.) запрацював із понеділка, 11 вересня, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Зокрема, функціонують дев'ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і торік. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяні піші патрулі", - написав Табурець у телеграм-каналі.

За його словами, до Умані вже прибули понад 3 тис. паломників, "попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і обласної військової адміністрації".

"У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх. Черкащина - гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням", - написав Табурець.

Як повідомлялося, за оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів. Зазначалося, що бомбосховища в місцях паломництва в Умані можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. Водночас в умовах повномасштабної агресії РФ і постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронамі паломництва цього року супроводжуватимуться високими ризиками безпеки.

Запровадження особливого режиму в Умані анонсувалося раніше, він триватиме з 11 до 21 вересня.

У 2023 році Рош га-Шана (єврейський Новий рік) відзначатимуть із 15 до 17 вересня.