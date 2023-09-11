Події

09:01 11.09.2023

ЗС України мали успіх біля Кліщіївки та Андріївки на бахмутському напрямку

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ЗС України мали успіх біля Кліщіївки та Андріївки на бахмутському напрямку

Українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки та Андріївки на бахмутському напрямку, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на включенні з Military Media Center.

"На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх у районі Кліщіївки та Андріївки", - сказала Маляр.

Також вона додала, що там Сили оборони витісняють противника із займаних позицій.

"Там є в нас певні просування вперед", - зазначили Маляр.

Також вона зазначила, що ЗСУ протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на бахмутському напрямку.

"За минулий тиждень звільнена територія там (на бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км", - сказала вона.

Загалом, за словами заступниці міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

 

Теги: #зсу #донецька #успіхи

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