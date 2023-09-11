Події

01:08 11.09.2023

Число загиблих внаслідок землетрусу в Марокко перевищило 2100 людей

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Число загиблих в результаті землетрусу в Марокко перевищило 2100 осіб і, ймовірно, ще зросте, повідомляє Reuters з посиланням на державне телебачення Марокко.

"Кількість загиблих зросла до 2 122 осіб, а поранених - до 2 421. Влада Марокко заявила, що готова прийняти пропозиції щодо надання допомоги від інших країн і працюватиме над їхньою координацією, якщо це буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рятувальникам ще належить дістатися найбільш постраждалих сіл у Високому Атласі - важкопрохідному гірському масиві, де звалилося багато будинків.

Крім цього, повідомляється про шкоду, завдану культурною спадщиною Марокко, зокрема, про обвалення історично важливої мечеті XII століття. Землетрус також пошкодив частину старого міста Марракеша, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Як раніше повідомляла "Аль-Джазіра": Іспанія, Франція, Туреччина, Ізраїль висловили готовність допомогти Марокко у ліквідації наслідків потужного землетрусу, який забрав життя понад 2 тис. осіб.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що держава надасть "усю можливу допомогу Марокко, включаючи, якщо буде потрібно, рятувальну місію".

Землетрус магнітудою 6,8 стався у Марокко пізно увечері 8 вересня. Епіцентр залягав на глибині приблизно 11-18 км, за 70 км на південь від Марракеша. Воно стало найсильнішим за останні 120 років, причому у Північній Африці подібні стихійні лиха відбуваються порівняно рідко. 

Теги: #марокко #жертви #землетрус

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