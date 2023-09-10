Події

08:18 10.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів, 10 танків і 22 артсистеми, 16 бронемашин, п'ять безпілотників, три РСЗВ, одну систему ППО, 42 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України на фейсбук-сторінці в неділю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 268630 (+490) осіб, танків - 4554 (+10) од, бойових броньованих машин - 8755 (+16) од, артилерійських систем - 5811 (+22) од, РСЗВ - 760 (+3) од, засоби ППО - 509 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4593 (+5), крилатих ракет - 1455 (+0), кораблів/катерів - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8338 (+40) од, спеціальної техніки - 872 (+2) од. Дані уточнюються", - зазначено у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 10.09.2023
Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 30 бойових зіткнень

Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 30 бойових зіткнень

07:32 10.09.2023
Окупанти завдали два ракетних і 40 авіаційних ударів по Україні за добу

Окупанти завдали два ракетних і 40 авіаційних ударів по Україні за добу

07:21 10.09.2023
Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:59 09.09.2023
Окупанти завдали два ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні за добу - Генштаб

Окупанти завдали два ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні за добу - Генштаб

19:52 09.09.2023
За добу втрати ворога на таврійському напрямку становили 321 особу

За добу втрати ворога на таврійському напрямку становили 321 особу

19:38 09.09.2023
Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

Сили оборони стримують окупантів на сході України і наступають на півдні, за добу було 26 бойових зіткнень

09:11 09.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

07:13 09.09.2023
Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

07:12 09.09.2023
Сили оборони мають ініціативу на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

Сили оборони мають ініціативу на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

07:02 09.09.2023
Українська авіація за добу дев'ять разів атакувала скупчення сил противника

Українська авіація за добу дев'ять разів атакувала скупчення сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За ніч знищено 26 "Шахедів" із 33

Зеленський привітав українські міста, які відзначають свій день цими вихідними

Зеленський доручив переглянути й оновити державну систему професійних свят і пам'ятних дат

РФ обстрілює Сонячне в Херсонській області, загинув чоловік

Мішель - РФ на G20: Нападати на українські порти і пропонувати в дар Африці 1 млн тонн зерна - це цинізм і пародія на щедрість

ОСТАННЄ

Російські окупаційні війська за добу завдали 96 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, без жертв - ОВА

За ніч знищено 26 "Шахедів" із 33

Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли цивільного населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області

Умєров міжнародним партнерам: Українським воїнам потрібна підтримка з вашого боку, і ця підтримка - зброя

Уся лінія фронту працює на Starlink

Нікополь уночі зазнав артобстрілу

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила дві тисячі осіб

10 вересня: Яке сьогодні свято

У Києві розшукують зловмисника, який напав на дітей - поліція

Столтенберг вітає рішення США направити більше літаків F-16 до Румунії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА