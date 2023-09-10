Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів, 10 танків і 22 артсистеми, 16 бронемашин, п'ять безпілотників, три РСЗВ, одну систему ППО, 42 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України на фейсбук-сторінці в неділю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 268630 (+490) осіб, танків - 4554 (+10) од, бойових броньованих машин - 8755 (+16) од, артилерійських систем - 5811 (+22) од, РСЗВ - 760 (+3) од, засоби ППО - 509 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4593 (+5), крилатих ракет - 1455 (+0), кораблів/катерів - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8338 (+40) од, спеціальної техніки - 872 (+2) од. Дані уточнюються", - зазначено у зведенні Генштабу.