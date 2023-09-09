Події

20:31 09.09.2023

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила тисячу осіб

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Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила тисячу осіб

До 1037 осіб зросла кількість жертв землетрусу в Марокко, що стався напередодні пізно ввечері, повідомляє в суботу Associated Press (AP) із посиланням на дані марокканського МВС.

Травм зазнали 1 тис. 204 людини, 721 потерпілий перебуває в критичному стані.

AP уточнює, що землетрус став найсильнішим у Марокко за останні 120 років, причому в Північній Африці подібні стихійні лиха відбуваються порівняно рідко.

Епіцентр землетрусу залягав, за різними даними, на глибині від 11 км до 18 км в Атлаських горах, приблизно за 70 км на південь від Марракеша.

Найсильніше постраждав Марракеш, включно з історичною частиною, внесеною до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і ще п'ять провінцій країни в районі епіцентру. Однак у суботу вранці в Марракеші знову відновив роботу комерційний сектор, на вулицях міста з'явилися туристи, які фотографують наслідки землетрусу, включно зі збитками, завданими землетрусом старовинній міській стіні з червоної глини.

Марокканські військові направили літак, гелікоптери та БПЛА на пошуково-рятувальні роботи, а екстрені служби мобілізували сили для дій у постраждалих районах. Однак дороги, що ведуть у гірські райони поблизу епіцентру землетрусу, виявилися заблокованими через застряглий транспорт і каміння, що обрушилося на дорожнє полотно, і конвоям із допомогою не просто дістатися до зони лиха.

 

 

 

Теги: #марокко #землетрус

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