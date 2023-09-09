Події

08:20 09.09.2023

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу збільшилася до 74 осіб

1 хв читати
Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу збільшилася до 74 осіб

До 74 збільшилася кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у суботу вранці.

"Кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Напередодні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про 73 постраждалих. Уточнювалося, що в місті, серед іншого, понівечено 62 багатоквартирні будинки і 7 приватних. Побито понад півсотні авто. Комунальні служби все ще розчищають територію від уламків. Уже вивезено майже 210 тонн зруйнованих конструкцій.

 

 

 

Теги: #удар #жертви #кривий_ріг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 08.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

15:01 08.09.2023
За уточненою інформацією внаслідок удару в Кривому Розі постраждали 59 осіб - ДСНС

За уточненою інформацією внаслідок удару в Кривому Розі постраждали 59 осіб - ДСНС

13:49 08.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

12:55 08.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

11:07 08.09.2023
У Кривому Розі вже 41 постраждалий - Вілкул

У Кривому Розі вже 41 постраждалий - Вілкул

10:50 08.09.2023
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

10:12 08.09.2023
Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 - Клименко

Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 - Клименко

10:04 08.09.2023
Клименко: Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув поліцейський

Клименко: Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув поліцейський

09:53 08.09.2023
Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула

Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула

14:39 07.09.2023
За час повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 242 людини, зокрема 13 дітей - МВС

За час повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 242 людини, зокрема 13 дітей - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід'ємною частиною цього впливу - Зеленський

Санкційна пауза стала занадто довгою

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісові пожежі

Три людини загинули, вісім - дістали поранення через обстріли Херсонської області

Російські війська вночі та вранці знову обстріляли прикордоння Сумської області

МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

Україну відвідає міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші

Окупанти вночі обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області

Армія РФ змінює систему командування, а ЗС України просунулися біля Новомайорського Донецької області

У Марокко під час землетрусу загинули близько 300 осіб через обвал будівель

Окупанти за добу завдали 13 ракетних і 64 авіаційних ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА