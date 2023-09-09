Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу збільшилася до 74 осіб

До 74 збільшилася кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у суботу вранці.

"Кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Напередодні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про 73 постраждалих. Уточнювалося, що в місті, серед іншого, понівечено 62 багатоквартирні будинки і 7 приватних. Побито понад півсотні авто. Комунальні служби все ще розчищають територію від уламків. Уже вивезено майже 210 тонн зруйнованих конструкцій.