Події

04:10 09.09.2023

ЦРУ розпочало інформаційну кампанію, спрямовану на російських чиновників і військовослужбовців - ЗМІ

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ЦРУ розпочало інформаційну кампанію, спрямовану на російських чиновників і військовослужбовців - ЗМІ

 У російськомовному Телеграм-каналі Центрального розвідувального управління США опубліковано нове відео, адресоване російським чиновникам і військовослужбовцям, які не згодні з діями правлячого режиму, пише Голос Америки.
"Агентство опублікувало у своєму російськомовному Телеграм-каналі відео під назвою "Чому я пішов на контакт із ЦРУ: Заради себе". Цільова аудиторія відео - військові офіцери, росіяни, які працюють у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій або близькі до урядових кіл", - наголошується в повідомленні.
Як пише Голос Америки, "директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у липні, що невдоволення частини росіян війною в Україні надало агентству рідкісну можливість для вербування інформаторів. Бернс запевнив, що ЦРУ цю можливість не втрачає".

Теги: #рф #сша #цру #кампанія #інформаційна

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