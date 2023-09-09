ЦРУ розпочало інформаційну кампанію, спрямовану на російських чиновників і військовослужбовців - ЗМІ

У російськомовному Телеграм-каналі Центрального розвідувального управління США опубліковано нове відео, адресоване російським чиновникам і військовослужбовцям, які не згодні з діями правлячого режиму, пише Голос Америки.

"Агентство опублікувало у своєму російськомовному Телеграм-каналі відео під назвою "Чому я пішов на контакт із ЦРУ: Заради себе". Цільова аудиторія відео - військові офіцери, росіяни, які працюють у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій або близькі до урядових кіл", - наголошується в повідомленні.

Як пише Голос Америки, "директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у липні, що невдоволення частини росіян війною в Україні надало агентству рідкісну можливість для вербування інформаторів. Бернс запевнив, що ЦРУ цю можливість не втрачає".