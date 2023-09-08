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16:49 08.09.2023

ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського районного військкомату, який постачав наркотики своєму керівнику

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ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського районного військкомату, який постачав наркотики своєму керівнику

Правоохоронці повідомили про підозру посадовій особі Рівненського районного військкомату, який постачав наркотики своєму керівнику, інформує Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП), який систематично постачав своєму керівнику наркотики", - йдеться в повідомленні ДБР у п'ятницю.

Під час розслідування щодо побиття солдата посадовими особами центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили вісім пакетів з амфетаміном.

"Під час досудового розслідування було виявлено, що посадовець мав, так би мовити, свого "дилера" з-поміж підлеглих військовослужбовців. Начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані закладки. За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, у майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування кар'єрними сходами", - наведено подробиці справи в повідомленні ДБР.

Як зазначено, щоб приховати свою "злочинну діяльність, у розмовах і повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи "білою міткою", а один одного - за вигаданими прізвиськами".

Начальника структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюють у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Теги: #наркотики #військкомат

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