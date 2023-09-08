Швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкцій проти Росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкційних пакетів.

"Наші кроки швидші, ніж нові санкційні пакети... Ми йдемо вперед, ми дійдемо до кінця, але не до кінця нашої держави, а до кінця життя нашого сусіда на нашій території. На своїй території, той сусід нехай робить, що він хоче, але не втручаючись у наш моральний простір, у нашу незалежність і в наші домівки. І ми обов'язково це зробимо, тому що ми в цьому впевнені", - сказав він, виступаючи на відкритті щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" в п'ятницю в Києві.

Говорячи про постачання озброєнь, Зеленський зазначив, що "є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ, звільнення нашої території. Якщо в небі нас немає, а є Росія, все дуже просто - вони зупиняють нас із неба, зупиняють наш контрнаступ".