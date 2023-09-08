Події

13:49 08.09.2023

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

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Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 54, пошукові роботи завершено - глава МВС

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по адміністративній будівлі в м. Кривому Розі Дніпропетровської області одна особа загинула, травмовані 54, дев'ятеро з яких - співробітники поліції, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: один загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – дев'ятеро працівників поліції", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю.

За інформацією глави МВС, для посилення в місто прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів. Поблизу місця обстрілу розгорнуто намети, де фахівці надають психологічну допомогу, і мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

 

Теги: #клименко #кривий_ріг

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