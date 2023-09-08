Події

12:17 08.09.2023

Будинок-садибу Терещенка в Житомирській області повернуто в держвласність - прокуратура

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У державну власність повернуто об'єкт культурної спадщини XIX століття в Житомирській області - будинок-садибу Терещенка, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За позовом прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області повернуто у державну власність пам’ятку архітектури місцевого значення - будинок-садибу Терещенка... На її території розташовано палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні", - ідеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

В Офісі генпрокурора зазначають, що прокурори в Господарському суді Житомирської області довели порушення майнових прав держави на пам'ятку. "Суд задовольнив позов у повному обсязі", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією прокуратури, позовні вимоги були мотивовані тим, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Попри статус об'єкта, що охороняється, зміна власників відбулася без обов'язкової процедури узгодження з уповноваженими органами.

"Ще однією правовою підставою звернення до суду стала необхідність збереження пам’ятки архітектури як цінності для держави. Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями - аварійному стані. Вони зазнали значних руйнувань, а відтак потребують реставрації та охорони", - зазначається в повідомленні.

У відомстві зазначають, що прокуратура відстоювала збереження об'єкта культурної спадщини, необхідною умовою чого є повернення його в державну власність, у судах усіх інстанцій протягом двох останніх років.

На захист пам'ятки також стали Міністерство культури та інформаційної політики України, благодійна організація "Фонд спадщини Терещенків", небайдужі місцеві жителі.

Будинок-садибу Терещенків побудував у 1851 році граф Грохольський. Стиль - неоготика. Пам'ятка архітектури місцевого значення розташована в смт Червоне Андрушівського району Житомирської області.

Невдовзі після смерті чоловіка вдова графа Грохольського продала палац родині українських промисловців-цукровиків і меценатів Терещенків.

Наразі об'єкт входить до реєстру культурної спадщини.

Теги: #житомирська_область #культурна_спадщина #офіс_генпрокурора

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