Події

10:50 08.09.2023

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

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Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського удару, завданого по Кривому Рогу, збільшилася до 32 осіб, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або "задовільні". Втім, є й "важкі", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім цього, внаслідок удару пошкоджено три адмінбудівлі, сім житлових будинків, серед них багатоповерховий. Рятувальники локалізували пожежу, що виникла в гаражах.

Обстеження території триває.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 26 травмованих унаслідок удару.

 

Теги: #кривий_ріг #постраждалі

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