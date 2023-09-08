Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 32 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського удару, завданого по Кривому Рогу, збільшилася до 32 осіб, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або "задовільні". Втім, є й "важкі", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім цього, внаслідок удару пошкоджено три адмінбудівлі, сім житлових будинків, серед них багатоповерховий. Рятувальники локалізували пожежу, що виникла в гаражах.

Обстеження території триває.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 26 травмованих унаслідок удару.