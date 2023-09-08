МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для "оперної співачки" і "блогерів" із КНР, які незаконно відвідали Маріуполь, й очікує пояснень від китайської сторони

Україна очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян, зокрема "оперної співачки" Ван-Фай, в окупованому РФ Маріуполі Донецької області, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації. Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів", - написав Ніколенко у фейсбуці у середу.

У МЗС наголосили, що їх приїзд до Маріуполя незаконний: грубо порушує законодавство України, що регулює перетин державного кордону іноземцями.

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. МЗС України ініціює заборону в'їзду до України для всіх китайських "гастролерів", - заявили у відомстві.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупований Маріуполь Донецької області відвідали "блогери" з Китаю і "оперна діва" Ван-Фан, яка заспівала на руїнах Драмтеатру пісню "Катюша".