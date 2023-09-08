Туреччина продовжує працювати над відновленням "Чорноморської зернової ініціативи" і готова активно сприяти припиненню вогню і встановленню миру в регіоні, заявив у четвер на пресконференції в Міністерстві національної оборони Туреччини радник із преси та зв'язків із громадськістю контр-адмірал Зекі Актюрк.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій між Російською Федерацією та Україною, що становлять серйозну загрозу безпеці нашого регіону і світу. Перш за все, ми повторюємо, що готові відігравати активну, сприятливу роль у забезпеченні припинення вогню і подальшого сталого миру та надавати всі види підтримки для пом'якшення гуманітарної кризи", - процитувала його слова пресслужба міністерства.

За його інформацією, Туреччина продовжує контактувати з ООН, керівництвом РФ і України щодо продовження "зернової ініціативи", припиненої Росією. Наразі ведеться робота Міністерством закордонних справ Туреччини.

"Ми віддаємо перевагу тому, щоб після зустрічі (у Сочі - ІФ-У) було зроблено позитивні кроки для продовження цієї ініціативи, яка робить великий внесок у стабілізацію світових цін на продовольство і доводить, що всі кризи можна розв'язати доброю волею та діалогом", - зазначили в Міноборони та додали, що поточний "делікатний баланс безпеки" у Чорному морі повинен підтримуватися в рамках "регіональної приналежності та принципів Монтре".

Як повідомлялося, 4 серпня президенти Туреччини і Росії на зустрічі в Сочі не дійшли згоди щодо відновлення дії "зернового коридору" в Чорному морі.