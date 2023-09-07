Події

17:47 07.09.2023

У Херсоні снаряд влучив в одну з квартир дев'ятиповерхового будинку, пожежу ліквідовано - ДСНС

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У Херсоні снаряд влучив в одну з квартир дев'ятиповерхового будинку, пожежу ліквідовано - ДСНС

У четвер росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, рятувальники ліквідували пожежу в одній із квартир дев'ятиповерхового будинку, що виникла внаслідок влучання снаряда, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні ворог поцілив по житловому кварталу Херсона. Снаряд влучив в одну з квартир дев'ятиповерхівки. На щастя, у приміщенні нікого не було. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу в одній із кімнат квартири", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі ДСНС.

До роботи з ліквідації вогню залучали 13 пожежників і чотири одиниці техніки.

Теги: #херсон #снаряд

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