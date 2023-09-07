Потрапила під обстріл ремонтна бригада "Харківобленерго", постраждалих немає

Під обстріл потрапила ремонтна бригада Куп'янського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" у складі чотирьох енергетиків.

"У середу, 6 вересня, ремонтники оглядали пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів високовольтну лінію 10 кВ поблизу с. Моначинівка Кіндрашівської територіальної громади", - повідомила компанія на сайті в четвер.

Енергетикам, які прибули з необхідними для ремонту матеріалами, не вдалося відновити лінію через обстріл: перший вибух прогримів за 50 метрів від того місця, де перебували працівники РЕМ. Бригада була змушена залишити небезпечну місцевість.

"Пізніше стало відомо, що наступний приліт був точно в місце, де перебували електрики. На щастя, ніхто з бригади не постраждав", - зазначили в "Харківобленерго".