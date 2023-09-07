Омбудсмен: Приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими за особливих обставин

Приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими за особливих обставин, тобто бути цивільними заручниками і перебувати в російському полоні, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Щодо цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися такими, хто зник за особливих обставин. Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список", - сказав Лубінець на пресконференції в четвер, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що без змін залишається ситуація щодо українського журналіста Дмитра Хилюка, якого російські військовослужбовці викрали в селі Козаровичах Вишгородського району Київської області орієнтовно 4 березня 2022 року та понад півтора року тримають у полоні.

"Офіційно (немає можливості - ІФ-У) отримати інформацію про місце його перебування, в якому він стані, що з ним відбувається. Російська сторона ні мені, ні іншим міжнародним організаціям, ні посередникам, яких ми долучаємо, такої інформації не надає", - уточнив омбудсмен.