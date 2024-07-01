У Дніпрі безвісти зниклими після російського ракетного обстрілу вважаються ще дві людини

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У Дніпрі безвісти зниклими після російського ракетного обстрілу вважаються ще дві людини, рятувальники ведуть цілодобові пошуки під завалами, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Дніпро: уже другу добу рятувальники продовжують шукати людей, які, ймовірно, перебувають під завалами. Наразі вважаються зниклими безвісти ще 2 людини", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше знайти людей і розчистити завали.

До робіт на висоті залучені верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.

Також для пошуку людей працюють кінологічні розрахунки ДСНС.

Водночас за час рятувально-розшукових робіт розібрано та вивезено 480 т будівельних конструкцій і сміття.

Також психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

Як повідомлялося, після ракетного удару в Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти вважаються дві жінки, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в ніч на 29 червня.

Після ракетного удару в Дніпрі 28 червня кількість постраждалих зросла до 12, серед них є вагітна жінка і 7-місячне немовля. Також повідомляли про одного загиблого.