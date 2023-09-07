У результаті атаки БПЛА в Одеській області є один постраждалий, пошкоджено портову інфраструктуру

Російські окупанти в ніч проти четверга атакували південь Одеської області ударними безпілотниками, унаслідок чого один мирний житель дістав поранення, пошкоджено цивільну та припортову інфраструктуру, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Унаслідок сьогоднішнього нальоту "шахедів" у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажівки дістав легку травму ноги", - написав він у телеграмі у четвер уранці.

Кіпер уточнив, що на місці триває ліквідація наслідків, працюють спецслужби.

Зазначається, що це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів.