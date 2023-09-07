Події

03:56 07.09.2023

ССО знищили склад боєприпасів окупантів на Бахмутському напрямку – Генштаб

1 хв читати

Сили спеціальних операцій в результаті скоординованих дій з артилерією Сил оборони України знищили склад боєприпасів, на якому, зокрема, зберігалися керовані ракети 9М127 "Вихор" для гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у телеграм-каналі.

"Під час ведення аеророзвідки операторами ССО виявлено скупчення техніки та боєприпасів (ворога – ІФ-У). Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати оперативно передані побратимам з артилерії. У результаті скоординованих дій артилерійськими засобами Сил оборони завдано поразки за певними цілями" – йдеться у повідомленні.

 

Теги: #склад #україна #боєприпаси #ссо #бахмутський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:37 07.09.2023
Зеленський: Цього тижня буде більше міжнародних кроків щодо зміцнення України

Зеленський: Цього тижня буде більше міжнародних кроків щодо зміцнення України

02:25 07.09.2023
США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи – Блінкен

США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи – Блінкен

02:13 07.09.2023
Україна та США працюватимуть над розвитком “дунайського зернового коридору” - Кулеба

Україна та США працюватимуть над розвитком “дунайського зернового коридору” - Кулеба

01:54 07.09.2023
Основний пріоритет для України на Генасамблеї ООН - залучення нових країн до реалізації "формули миру" - Кулеба

Основний пріоритет для України на Генасамблеї ООН - залучення нових країн до реалізації "формули миру" - Кулеба

01:02 07.09.2023
Зеленський та Блінкен обговорили подальшу підтримку України у різних сферах

Зеленський та Блінкен обговорили подальшу підтримку України у різних сферах

00:45 07.09.2023
Експертні команди України та США проведуть консультації щодо того, які інструменти можуть бути задіяні для звільнення цивільних полонених - Кулеба

Експертні команди України та США проведуть консультації щодо того, які інструменти можуть бути задіяні для звільнення цивільних полонених - Кулеба

23:45 06.09.2023
Кулеба та Блінкен обговорили українську “формулу миру” та домовилися про “конкретні кроки”, які будуть здійснювати спільно

Кулеба та Блінкен обговорили українську “формулу миру” та домовилися про “конкретні кроки”, які будуть здійснювати спільно

23:40 06.09.2023
Відповіддю на російський терор має бути консолідація світу – Зеленський

Відповіддю на російський терор має бути консолідація світу – Зеленський

23:37 06.09.2023
Кількість постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці зросла до 51 – Міноборони

Кількість постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці зросла до 51 – Міноборони

23:19 06.09.2023
Блінкен зустрівся із Зеленським у Києві

Блінкен зустрівся із Зеленським у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відповіддю на російський терор має бути консолідація світу – Зеленський

США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад один млрд доларів - Блінкен

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $175 млн, який включає снаряди зі збідненим ураном

США віддані зміцненню демократії, економіки та народу України - Блінкен

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

ОСТАННЄ

Кулеба та Блінкен обговорили надання Україні ATACMS: ця опція залишається відкритою

Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК

США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад один млрд доларів - Блінкен

Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони - Умєров

ЄС: Навмисні напади на цивільне населення України - це воєнний злочин, і всі причетні до нього будуть притягнуті до відповідальності

Франція передасть Україні 150 БПЛА

Румунія поінформувала НАТО про інцидент з уламками, можливо, від дрона

Міністр оборони: Ми маємо підвищити оборонні спроможності українського виробника

Умєров має намір провести аудит усіх напрямів у Міноборони

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $175 млн, який включає снаряди зі збідненим ураном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА