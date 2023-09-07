ССО знищили склад боєприпасів окупантів на Бахмутському напрямку – Генштаб

Сили спеціальних операцій в результаті скоординованих дій з артилерією Сил оборони України знищили склад боєприпасів, на якому, зокрема, зберігалися керовані ракети 9М127 "Вихор" для гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у телеграм-каналі.

"Під час ведення аеророзвідки операторами ССО виявлено скупчення техніки та боєприпасів (ворога – ІФ-У). Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати оперативно передані побратимам з артилерії. У результаті скоординованих дій артилерійськими засобами Сил оборони завдано поразки за певними цілями" – йдеться у повідомленні.