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20:39 06.09.2023

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $175 млн, який включає снаряди зі збідненим ураном

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США оголосили про новий пакет допомоги для України на $175 млн, який включає снаряди зі збідненим ураном

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн, що включає снаряди зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams, додаткові засоби ППО, а також артилерійські боєприпаси і протитанкове озброєння.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Пентагону, до нового пакета входить обладнання для підтримки систем ППО України, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, 81-мм мінометні системи та снаряди, 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams.

Крім того, США також передадуть ракети з оптичним наведенням (TOW), протитанкові комплекси Javelin і AT-4, понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї, тактичні аеронавігаційні системи, тактичні системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання, боєприпаси для руйнування перешкод, а також запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #снаряди

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