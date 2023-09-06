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19:04 06.09.2023

Вашингтон уже в середу може оголосити про перші поставки Києву боєприпасів зі збідненим ураном

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Вашингтон уже в середу може оголосити про перші поставки Києву боєприпасів зі збідненим ураном

Адміністрація США має намір пізніше в середу оголосити про початок американських постачань Україні боєприпасів зі збідненим ураном, повідомляє Politico з посиланням на неназваного американського чиновника, обізнаного з ситуацією.

"Адміністрація президента Джо Байдена в рамках нового пакета допомоги вперше поставить Україні снаряди зі збідненим ураном, застосування яких викликає розбіжності. Про постачання оголосять у середу", - інформує видання.

За словами неназваного представника Пентагону, США вирішили відправити такі боєприпаси, оскільки їх вважають найбільш ефективною зброєю для американських танків Abrams. Перша партія з 10 цих танків прибуде в Україну в середині вересня. Американські офіційні особи сподіваються, що нові танки допоможуть Україні в її контрнаступі.

Офіційні особи США запевняють, що хоча збіднений уран і є побічним продуктом збагачення урану, "боєприпаси з ним не становлять радіоактивної загрози". За даними Politico, у Вашингтоні посилаються на дослідження МАГАТЕ, згідно з яким "наявність залишків збідненого урану, розсіяних у довкіллі, не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів".

"Однак противники, такі як Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї, стверджують, що дотик до пилу збідненого урану або його проковтування загрожує небезпечними наслідками для здоров'я, включно з раком", - зазначає видання.

У червні The Wall Street Journal повідомляла, що в Білому домі розглядають можливість постачання Києву такого роду боєприпасів.

До цього, у квітні, стало відомо, що британська влада передала Україні кілька тисяч снарядів для танків Challenger 2, частина яких містять збіднений уран.

У липні влада США ухвалила рішення поставити Україні касетні боєприпаси.

 

 

 

Теги: #сша #уран #боєприпаси

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