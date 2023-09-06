Кількість поранених від удару по Костянтинівці збільшилася до 31 людини - Офіс генпрокурора

Обстріл російськими окупантами ринку в м. Костянтинівка Донецької області забрав життя 16 мирних жителів, ще 31 особа дістала поранень різного ступеня тяжкості, їм надають невідкладну медичну допомогу, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора в середу станом на 16:00.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, під завалами ще перебувають люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Обстріл стався 6 вересня близько 14:00. Унаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах ринку виникла пожежа. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративну будівлю і п'ятий поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торгових об'єктів.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих і 28 поранених унаслідок обстрілу.