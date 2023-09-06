Події

16:34 06.09.2023

Кількість поранених від удару по Костянтинівці збільшилася до 31 людини - Офіс генпрокурора

1 хв читати
Кількість поранених від удару по Костянтинівці збільшилася до 31 людини - Офіс генпрокурора

Обстріл російськими окупантами ринку в м. Костянтинівка Донецької області забрав життя 16 мирних жителів, ще 31 особа дістала поранень різного ступеня тяжкості, їм надають невідкладну медичну допомогу, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора в середу станом на 16:00.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, під завалами ще перебувають люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Обстріл стався 6 вересня близько 14:00. Унаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах ринку виникла пожежа. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративну будівлю і п'ятий поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торгових об'єктів.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих і 28 поранених унаслідок обстрілу.

Теги: #костянтинівка #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 06.09.2023
16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

16:04 06.09.2023
Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

15:51 06.09.2023
Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

15:48 06.09.2023
Росіяни вдарили по Костянтинівці, загинули люди - ЗМІ

Росіяни вдарили по Костянтинівці, загинули люди - ЗМІ

15:41 01.09.2023
Офіс генпрокурора запобіг постачанню ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів на 430 млн грн

Офіс генпрокурора запобіг постачанню ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів на 430 млн грн

13:20 31.08.2023
Винні в депортації українських дітей будуть покарані спільними зусиллями МКС і українських прокурорів - керівник Департаменту Офісу генпрокурора

Винні в депортації українських дітей будуть покарані спільними зусиллями МКС і українських прокурорів - керівник Департаменту Офісу генпрокурора

13:16 31.08.2023
Керівник ювенальних прокурорів: Важливо, щоб у МКС не було перешкод у розслідуванні депортації українських дітей та інших злочинів РФ

Керівник ювенальних прокурорів: Важливо, щоб у МКС не було перешкод у розслідуванні депортації українських дітей та інших злочинів РФ

12:48 31.08.2023
В Офісі генпрокурора чекають на інформацію від Міжнародного Червоного Хреста про українських дітей, депортованих до Білорусі

В Офісі генпрокурора чекають на інформацію від Міжнародного Червоного Хреста про українських дітей, депортованих до Білорусі

09:16 15.08.2023
Ювенальні прокурори: 502 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 502 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

13:04 09.08.2023
18-річну жительку Бахмута засуджено до 9 років ув'язнення за передачу військових даних ворогу

18-річну жительку Бахмута засуджено до 9 років ув'язнення за передачу військових даних ворогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

Росіяни вдарили по Костянтинівці, загинули люди - ЗМІ

Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

ОСТАННЄ

Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

Президент вручив погони генералів військовослужбовцям Сил оборони та правоохоронних органів України

Блінкен під час візиту до Києва: Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі, хочемо переконатися, що в України є все необхідне

Прем'єр-міністр Данії побувала в Бучі та виступила у Верховній Раді

EVA відкрила перший магазин нового формату shop-in-shop

"Епіцентр" запускає мережу хабів Е1 із зарядними станціями для електромобілів

Блінкен про плани візиту до Києва: Обговорити контрнаступ і майбутні зусилля з надання допомоги

Рада призначила Умєрова міністром оборони

Єврейська конфедерація України про висловлювання Путіна: Це спроба використати неонацистські наративи для виправдання вторгнення в Україну

Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА