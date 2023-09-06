Прем'єр-міністр Данії побувала в Бучі та виступила у Верховній Раді

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у рамках свого візиту до Києва виступила з промовою у Верховній Раді, повідомляє данський ресурс TV2.

"За останні 18 місяців я кілька разів відвідувала Україну. Руйнування, спричинені війною, вражають уяву. Жорстокість російського руйнування. Сім'ї, які втратили свої домівки. Матері, яким довелося попрощатися зі своїми синами. Словами неможливо описати те, через що вам довелося пройти", - заявила Фредеріксен на початку свого виступу.

"Ви й Україна все ще стоїте. Світ побачив неймовірну силу українського народу", - додала вона.

Зазначено, що Фредеріксен прибула в Україну у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського, який під час свого візиту до Данії подякував данцям за допомогу в боротьбі України з Росією.

"Сьогодні я хотіла б повернути її (подяку - ІФ-У). Я хочу подякувати Україні, президенту, членам українського парламенту, українським чоловікам і жінкам. Дякую вам за те, що ви воюєте в цій жахливій війні", - заявила Фредеріксен з трибуни українського парламенту.

Перед засіданням парламенту Фредеріксен відвідала також Бучу Київської області. Зокрема, у супроводі генерального прокурора Андрія Костіна Фредеріксен відвідала Андріївську церкву, яка була сильно пошкоджена на початку російського вторгнення.