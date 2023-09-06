Події

10:49 06.09.2023

На Хмельниччині затримано інформатора ФСБ РФ, який передавав дані про рух техніки ЗСУ

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У Хмельницькій області затримали чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, чоловік протягом кількох місяців виконував завдання ФСБ РФ. За вказівкою спецслужби збирав дані про рух техніки й ремонтні бази Збройних сил України, розташування військових частин та об'єктів критичної інфраструктури в регіоні, зокрема оборонпрому. Також він повідомляв представникам держави-агресора про ворожі "прильоти", - зазначено в повідомленні.

Усі відомості інформатор надсилав через один із месенджерів російському куратору - кадровому співробітнику ФСБ РФ.

Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекера на опору мосту, яким проходить залізнична колія.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено ноутбук, банківські картки та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #хмельницька #інформатор

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