Події

09:52 06.09.2023

Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

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Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

Унаслідок російського ракетного обстрілу Київської області вночі 6 вересня влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано, постраждалих немає. Унаслідок падіння уламків у низці населених пунктів виникли пожежі трав'яного настилу, їх ліквідовано, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В одній із громад виникла пожежа біля торгового закладу. Повністю знищені вантажівка та екскаватор, частково пошкоджено приміщення торгового закладу. Пожежу ліквідовано. Через падіння уламків в одній із громад пошкоджено фасади споруд, приватні автівки, вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та відділі поліції", - написав Кравченко в телеграм-каналі.

Крім того, падіння уламків зафіксовано поблизу залізничної колії. Рух залізничного транспорту зупиняти не будуть - загроза відсутня.

Теги: #обстріл #київська_область

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