Армія РФ готується взяти реванш і вийти на кордони Донецької та Луганської областей

Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною, противник не полишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, наполегливо готується взяти реванш і перехопити оперативну ініціативу, інформував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський:

"На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щодня обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів", - цитує слова Сирського Military Media Center.

За словами командувача, на лиманському напрямку триває заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ.

"На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників із рідної землі", - наголосив Сирський.

Він додав, що в "таких непростих умовах необхідно ухвалювати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, що виникають з його боку".

З цією метою командувач зустрівся з військовими, які дислокуються біля Лиману та Соледара (Донецька область). Сирський наголосив, що наразі основне наше завдання - "забезпечити надійну оборону, не допустити втрату зайнятих рубежів і позицій на Куп'янському та Лиманському напрямках, а також успішно просунутися вперед і вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку".