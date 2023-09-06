Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

У ніч на 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного і наземного базування, а також ударними дронами, знищено 23 повітряні цілі, повідомляється у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

"Загалом зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; - ідеться у зведенні.

Крім ракет ворог випустив 25 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного і південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Повідомляється, що за маршрутом проходження ракет і дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 15 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", - зазначається у зведенні.