Події

19:48 05.09.2023

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

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Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

Українська авіація за добу завдала по противнику 13 ударів, ракетники вразили, зокрема, 12 артилерійських засобів і один склад боєприпасів ворога, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок увечері.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях і один склад боєприпасів противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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