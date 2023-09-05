Події

17:50 05.09.2023

В Умані буде запроваджено особливий режим пересування містом на період Рош га-Шана - голова ОВА

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В Умані буде запроваджено особливий режим пересування містом на період Рош га-Шана - голова ОВА

З понеділка, 11 вересня, до четверга, 21 вересня, в Умані Черкаської області буде запроваджено особливий режим в'їзду та виїзду, у зв'язку зі святкуванням Рош га-Шана, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"З 11 по 21 вересня буде встановлено особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Процедура контролю, як торік", - написав голова ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Раніше повідомлялося, що в мікрорайоні Умані, де проживатимуть прочани-хасиди на Рош га-Шана, запровадять деякі обмеження, зокрема заборонять продавати алкоголь, продаж і використання піротехнічних засобів, а також пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

У 2023 р. Рош га-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть із 15 до 17 вересня.

 

Теги: #умань #рош_га_шана

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