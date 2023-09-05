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15:54 05.09.2023

БФ "Фонд Громади Приірпіння" запустив виробництво портативних нош для ЗСУ

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Благодійний фонд "Фонд Громади Приірпіння" запустив швейне виробництво портативних безкаркасних нош для поранених бійців ЗСУ.

Як повідомляють у пресрелізі фонду, протягом літа на швейному виробництві виготовлено близько 185 нош для потреб військових, а також 280 подушок, зокрема протипролежневих, для лікарень і стабпунктів.

Тактичні м'які безкаркасні ноші - це ноші для евакуації та перенесення поранених або для перенесення вручну вантажів. Ноші призначені для транспортування на невеликі відстані хворих, травмованих (поранених) до санітарного транспорту для подальшого надання медичної допомоги. Також ці ноші можна використовувати як тент або підстилку для захисту від вологи.

За словами виконавчої директорки фонду Тетяни Лаговської, про потреби в таких ношах і подушках експерти фонду дізналися від парамедиків і стабілізаційних пунктів, адже фонд регулярно доставляє їм ліки та медичні засоби.

"Почали з кількох швейних електричних машинок, які знайшлися у наших волонтерів і камуфляжної тканини, яка теж знайшлася у волонтерів. Розкрої та пошиття спочатку локалізували просто в приміщенні фонду, згодом частину роботи швачки волонтери почали виконувати вдома", - сказала Лаговська.

Вона зазначила, що серед волонтерів, які займаються пошиттям нош, мешканки модульного містечка в Гостомелі, які втратили своє житло під час бойових дій.

За словами Лаговської, в арсеналі швейного цеху - 15 електричних швейних машинок, деякі з них навіть професійні, з колишніх швейних фабрик.

Однією з перших ноші отримали парамедики 72 бригади ім. Чорних запорожців, що воюють під Бахмутом та підрозділ "Кракен". Серед інших реципієнтів - військові частини на Харківщині, Херсонщині, Сході України. А також лікарні Києва, Київської області, Вінницької області - ті, де лікуються поранені захисники України.

У фонді зазначили, що якщо в перші півроку повномасштабного вторгнення бійці ЗСУ потребували насамперед бронежилетів, касок, навіть одягу, то нині актуальними залишаються ліки та медичні засоби й обладнання.

Теги: #зсу #бф #ноші

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