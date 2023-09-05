ВР ухвалила закон про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій

Верховна Рада передбачила покарання за несвоєчасне подання декларацій посадовими особами.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно) набрала 250 голосів - врахована. Правка №27 (про право забути, що задекларував майно на 1,3 млн грн, і штраф буде 17 тисяч грн) набрала 199 голосів - не врахована. Правка №112 (про те, що можна забити оренду) набрала 165 голосів - не врахована. Правка №139 (про можливість не вносити в реєстр корупціонерів) набрала 161 голос - не врахована", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Метою законопроєкту є автоматизація оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання декларації.

Законопроєкт вносить зміни до КУпАП та закону "Про запобігання корупції", які передбачають можливість автоматичної фіксації несвоєчасного подання декларації посадовцем і встановлення, що воно є протиправним у разі пропуску терміну подання декларації без поважних причин.

Документ також надає Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою, п'ятою статті 172-6 КУпАП (крім правопорушень, вчинених суддею, суддею Конституційного суду України) та органам Національної поліції (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище); визначити випадок, коли протокол не складатиметься, а саме у разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 172-6 КУпАП (крім правопорушень, вчинених суддею, суддею Конституційного суду України).