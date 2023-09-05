Події

15:40 05.09.2023

ВР ухвалила закон про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій

2 хв читати
ВР ухвалила закон про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій

Верховна Рада передбачила покарання за несвоєчасне подання декларацій посадовими особами.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно) набрала 250 голосів - врахована. Правка №27 (про право забути, що задекларував майно на 1,3 млн грн, і штраф буде 17 тисяч грн) набрала 199 голосів - не врахована. Правка №112 (про те, що можна забити оренду) набрала 165 голосів - не врахована. Правка №139 (про можливість не вносити в реєстр корупціонерів) набрала 161 голос - не врахована", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Метою законопроєкту є автоматизація оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання декларації.

Законопроєкт вносить зміни до КУпАП та закону "Про запобігання корупції", які передбачають можливість автоматичної фіксації несвоєчасного подання декларації посадовцем і встановлення, що воно є протиправним у разі пропуску терміну подання декларації без поважних причин.

Документ також надає Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою, п'ятою статті 172-6 КУпАП (крім правопорушень, вчинених суддею, суддею Конституційного суду України) та органам Національної поліції (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище); визначити випадок, коли протокол не складатиметься, а саме у разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 172-6 КУпАП (крім правопорушень, вчинених суддею, суддею Конституційного суду України).

 

Теги: #рада #декларація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 05.09.2023
ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

08:58 05.09.2023
У Раді зареєстровано проєкти постанов про відставку Резнікова і звільнення Умєрова

У Раді зареєстровано проєкти постанов про відставку Резнікова і звільнення Умєрова

10:33 04.09.2023
До Ради надійшла заява Резнікова про відставку з посади міністра оборони - Стефанчук

До Ради надійшла заява Резнікова про відставку з посади міністра оборони - Стефанчук

12:51 01.09.2023
Бюджетні комітети ВР та Європарламенту обговорили створення для України програми в бюджеті ЄС

Бюджетні комітети ВР та Європарламенту обговорили створення для України програми в бюджеті ЄС

00:16 26.08.2023
Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

19:29 24.08.2023
Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

15:27 24.08.2023
Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

07:12 24.08.2023
Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

16:40 23.08.2023
Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

11:02 19.08.2023
На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР розшукує екснардепа Рабіновича за держзраду

Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування агресії РФ в Україні

Російський пілот розповів подробиці "перегону" в Україну вертольота Мі-8

ВАКС зменшив заставу як альтернативу арешту для ексголови Верховного суду Князєва

ОСТАННЄ

БФ "Фонд Громади Приірпіння" запустив виробництво портативних нош для ЗСУ

Люди хочуть, щоб контрнаступ виглядав як у "Месниках" або "Астеріксі та Обеліксі", але життя трохи складніше - Кулеба

ДБР розшукує екснардепа Рабіновича за держзраду

Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

Українські біженці відзначають вищу якість банківських, медичних та держпослуг в Україні, ніж у країнах ЄС - соцопитування

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування агресії РФ в Україні

Російський пілот розповів подробиці "перегону" в Україну вертольота Мі-8

ВАКС зменшив заставу як альтернативу арешту для ексголови Верховного суду Князєва

Половина українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, залишитися хоче кожен третій - соцопитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА