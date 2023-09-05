Спроби втручання у підслідність НАБУ є загрозою незалежності - керівники антикорупційних органів

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявляють, що будь-яке втручання в підслідність антикорупційних органів є загрозою незалежності НАБУ і САП.

"Виняткова підслідність НАБУ щодо топкорупції - це фундамент незалежності антикорупційних органів... база, на якій створювалася антикорупційна інфраструктура. Я думаю, що це не підлягає жодному обговоренню", - сказав Кривонос, коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради і можливість передання цих справ у підслідність СБУ.

Він зазначив, що "виключна підслідність НАБУ має залишатися в тій редакції, в якій є".

Клименко додав: "Я повністю підтримую". "Будь-яке втручання в нашу підслідність і спроба у якийсь спосіб на неї вплинути - це певним чином загроза нашій незалежності", - сказав він.