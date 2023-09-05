Події

12:58 05.09.2023

США передадуть Україні снаряди зі збідненим ураном - ЗМІ

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США передадуть Україні снаряди зі збідненим ураном - ЗМІ

США планують вперше відправити в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Ці боєприпаси, здатні знищувати російські танки, стануть частиною нового пакета військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня. Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами джерел агентства, мають бути поставлені в Україну найближчими тижнями.

Очікується, що вартість пакета допомоги становитиме від $240 до $375 млн залежно від того, що до нього ввійде. Підсумкову вартість і зміст пакета ще уточнюють.

 

Теги: #сша #військова_допомога

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