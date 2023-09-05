В. о. голови ДСА про претензії з боку Ради суддів: Упевнені в прозорості рішень, які ухвалювали у 2022-2023 рр.

Претензії Ради суддів України до Державної судової адміністрації (ДСА) здебільшого стосуються фінансів, що є об'єктивним в умовах повномасштабної війни та пріоритетів на безпеку й оборону, а рішення ДСА були прозорими, заявляє в.о. голови ДСА Максим Пампура.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про претензії Ради суддів до ДСА, Пампура сказав: "Приблизно 90% питань стосуються фінансів. Нам дорікають неналежним захистом фінансових інтересів судової системи, але у всіх цих проблем є об'єктивне пояснення - у країні йде повномасштабна війна, і левову частку грошей держава скеровує на національну безпеку й оборону, бо зараз це найголовніше".

За його словами, після засідання Ради Суддів до ДСА було направлено додаткові запити про надання документації, судова адміністрація передала все необхідне.

"Хочу сказати, що в рішеннях, які ухвалювали у 2022-2023 роках, ми впевнені, там усе прозоро, з рівномірним підходом до всіх розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Тому якщо комусь щось незрозуміло і необхідно додатково щось роз'яснити, ми готові це робити", - додав в.о. голови ДСА.