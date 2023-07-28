ВАКС обрав голові Державної судової адміністрації запобіжний захід у вигляді застави у 800 тис. грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід викритому на підбурюванні надання хабара суддям Верховного Суду голові Державної судової адміністрації (ДСА) Олексію Сальнікову у вигляді застави в сумі 805 тис. 200 грн.

"Клопотання старшого детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити. Застосувати щодо підозрюваного Сальнікова... запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів... 805 тис. 200 грн", - ідеться в рішенні суду, озвученому в п'ятницю.

Застава може бути внесена підозрюваним або іншою особою.

На Сальнікова покладено низку зобов'язань: носити електронний засіб контролю, прибувати до прокурора, слідчого судді за першою вимогою, не виїжджати з Києва без дозволу детектива і прокурора, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу транслювали на ютюб-каналі суду.

24 липня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману голові Державної судової адміністрації України. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.