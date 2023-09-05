В. о. голови ДСА: У судах наразі приблизно 3,5 тис. позовів від співробітників Служби судової охорони, які не отримували "бойових" 30 тис. грн

Майже 3,5 тис. позовів співробітників Служби державної охорони, які не одержували майже рік передбачених законодавством додаткових виплат 30 тис. грн через відсутність фінансування, перебувають наразі на розгляді в українських судах, повідомив в.о. голови Державної судової адміністрації (ДСА) Максим Пампура.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пояснюючи ситуацію із заборгованістю з виплат так званих бойових 30 тис. працівникам Служби судової охорони, Пампура розповів, що після запровадження воєнного стану Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про те, що працівникам низки держорганів, зокрема Служби судової охорони, запроваджують додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн.

"Про підготовку цієї постанови ми не знали, як не знало і не приймало участі в підготовці Міністерство фінансів. Коли дізналися, то почали думати, звідки брати ці ресурси: зверталися до Кабміну, бюджетного комітету, спрямовували офіційні звернення на прем'єра, але додаткового ресурсу на виплату цих коштів виділено так і не було", - розповів Пампура.

За його словами, 20 січня 2023 року Службу судової охорони було виключено з переліку суб'єктів, які мають право на одержання цих виплат. "Тобто в період з 24 лютого 2022 року до 20 січня 2023 року співробітники Служби охорони мали б отримувати ці виплати, але не отримували", - сказав Пампура, уточнивши, що це єдиний держорган з усього переліку, який не отримував цих виплат.

"Отже, станом на сьогодні маємо майже 3,5 тис. позовів від співробітників Служби судової охорони (а взагалі їх 4 тис. 200) з оскарженням невиплати цих грошей. Наскільки я розумію, ці кошти виділені не будуть, і єдиний вихід співробітникам Служби судової охорони отримати кошти – через судові рішення про стягнення", - наголосив в.о. голови ДСА.

Пампура додав, що розгляд левової частини цих позовів призупинено до моменту ухвалення Великою палатою Верховного Суду рішення у так званій зразковій справі, за якою вже буде розглянуто всі ці позови.

"У своєму бюджеті на наступний рік ми врахували ці борги – це майже 2 млрд грн. Якщо судові рішення будуть на користь співробітників Служби судової охорони, то у нас буде ресурс виплатити їх", - додав в.о. голови ДСА.

Говорячи загалом про бюджет судової системи на наступний рік, Пампура повідомив, що ДСА подала бюджетний запит на 36 млрд, тоді як "граничні показники" від Мінфіну - 14 млрд 590 млн плюс спецфонд.