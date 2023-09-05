В.о. голови ДСА: по справі корупції у Верховному суді розбереться слідство, маємо зосередитися на виконанні своїх обов'язків

Ексклюзивне інтерв'ю в.о. голови Державної судової адміністрації Максима Пампури інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Корупційний скандал у Верховному суді, причетність до цього відстороненого від посади голови ДСА, претензії Вищої ради правосуддя щодо непрозорої діяльності судової адміністрації - і все це в умовах повномасштабної війни. До суддів і забезпечення роботи судів прикута прискіплива увага з боку міжнародних партнерів України. Що будете робити, щоб не допустити колапсу?

Корупційні скандали мають місце не тільки в нашій країні, а шкодять вони не тільки судовій владі. Звісно, складно працювати в цій ситуації, є недовіра суспільства внаслідок того, що відбувається.

Думаю, що треба просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов'язків, робити все належне і забезпечувати організаційно-фінансову роботу органів судової влади.

Тому формуємо бюджетний запит на наступний рік, вирішуємо питання підвищення зарплатні працівникам апарату, готуємося до роботи судів в умовах проблем з електроенергією, відновлюємо приміщення, які були пошкоджені внаслідок війни.

Чи є у Вас якийсь процесуальний статус по справі Князева і відстороненого голови ДСА Сальникова?

Я читав інтерв'ю прокурора після чергового судового засідання по Сальникову щодо того, що моє прізвище і ще деяких людей фігурують у якості свідків і матимуть важливе значення для розгляду цієї справи.

Це все, що мені відомо з цього приводу. Навіть якщо б в мене і був процесуальний статус, я в будь-якому випадку не зміг би говорити про це без дозволу слідчих органів.

Впевнений в тому, що слідство розбереться. Мені здається, розслідування буде недовгим, тому що суспільство очікує чіткі рішення по таких справах.

Як би там не було, це не заважає Вам бути головою ДСА з усіма функціями, не впливає на легітимність рішень, які Ви приймаєте?

Будь-яких правових підстав для того, щоб я не мав можливості виконувати свої повноваження, станом на сьогодні немає.

Рада суддів влаштувала Вам "допит", щодо чого були претензії та як ДСА вже на них відреагувала?

Питань насправді було дуже багато, засідання Ради суддів тривало декілька годин. Частково ці питання вже були розглянуті під часу звіту у Вищий раді правосуддя.

Десь 90% питань стосуються фінансів. Нам дорікають неналежним захистом фінансових інтересів судової системи, але у всіх цих проблем є об'єктивне пояснення – в країні йде повномасштабна війна, і левову частку грошей держава скеровує на національну безпеку і оборону, бо зараз це найголовніше.

Були на засіданні і питання суб'єктивного характеру, які, з моєї точки зору, можна було б і не обговорювати.

Після засідання нам направили додаткові запити про надання певної документації, ми передали все необхідне.

Хочу сказати, що в рішеннях, які приймали у 2022-2023 роках, ми впевнені, там все прозоро, з рівномірним підходом до всіх розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Тому якщо комусь щось не зрозуміло і необхідно додатково щось роз'яснити, - ми готові це робити.

А висновки зробить і Рада суддів, і, безумовно, ДСА.

Проясніть ситуацію зі заборгованістю по виплатах так званих "бойових" 30 тис. працівникам Служби судової охорони

Після введення воєнного стану Кабінет міністрів прийняв постанову про те, що співробітникам ряду держорганів, в тому числі Служби судової охорони, вводиться додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн.

Про підготовку цієї постанови ми не знали, як не знало і не приймало участі в підготовці Міністерство фінансів. Коли дізналися, то почали думати, звідки брати ці ресурси: зверталися до Кабміну, бюджетного комітету, направляли офіційні звернення на прем'єра, але додаткового ресурсу на виплату цих коштів виділено так і не було.

20 січня 2023 року Служба судової охорони була виключена з переліку суб'єктів, які мають право на отримання цих виплат. Тобто, в період з 24 лютого 2022 року по 20 січня співробітники Служби охорони мали отримувати ці виплати, але не отримували. До речі, це єдиний держорган з усього переліку, який чомусь не отримував ці виплати.

Таким чином, станом на сьогодні маємо близько 3,5 тис. позовів від співробітників Служби судової охорони (а взагалі їх 4 тис. 200) з оскарженням невиплати цих грошей.

Наскільки я розумію, ці кошти виділені не будуть, і єдиний вихід співробітникам Служби судової охорони отримати кошти – через судові рішення про стягнення.

Сьогодні розгляд левової частини цих позовів призупинений до моменту винесення Великою палатою Верховного суду рішення по так званій зразковій справі. По ній вже будуть розглянуті ці всі позови.

В своєму бюджеті на наступний рік ми врахували ці борги – це близько 2 млрд грн. Якщо судові рішення будуть на користь співробітників Служби судової охорони, то у нас буде ресурс виплатити їх.

Загалом по фінансуванню. Є розуміння, як раціональніше розподілити кошти, щоб судді і працівники апаратів судів не звільнялися, а приміщення були в належному стані?

Бюджет судової системи 2023 року, головним розпорядником якого є ДСА, складає 17 млрд 323 млн грн. Фонд оплати праці – це більше 12 млн, що забезпечує повну виплату суддівської винагороди фактично працюючим суддям.

В липні цього року ми виконали показники по надходженню до спецфонду. І у нас є пріоритет – мати змогу збільшити зарплату працівникам апаратів судів, бо питання кричуще. Будемо пропонувати 548,8 млн грн виділити на збільшення їхньої зарплати.

Також збираємо інформацію про потреби в коштах на опалювальний сезон. Крім того, є потреба на ремонт будівель судів, які пошкоджені в наслідок війни – 15 зруйновані повністю, ще 105 пошкоджені.

Скільки з пошкоджених будівель вже відновлено?

У 2022 – 2023 роках відновлено 60 приміщень, деякі неможливо відновити, їх треба відбудовувати наново.

Ви згадали опалювальний сезон. Розуміємо, що навряд чи буде легше цієї зими. Що потрібно задля забезпечення належної роботи судів?

ДСА звернулася до всіх судових установ із проханням надати інформацію про їх потреби до опалювального сезону. Проаналізували цю інформацію: на опалювальний сезон 2023-2024 років необхідні кошти на ремонт покрівель, систем опалення, придбання газових котлів, дизельних генераторів, палива для них тощо.

Генератори потрібні для того, щоб мати можливість принаймні завершити розгляд справи, в першу чергу, в кримінальних провадженнях, де мова йде про обмеження волі.

Оскільки, як я вже сказав, маємо позапланові надходження до спецфонду, то після вирішення питання оплати праці працівників апаратів судів, плануємо спрямувати кошти на підготовку судів до опалювального сезону і забезпечення альтернативними джерелами живлення.

Чи забезпечена повною мірою робота створеного замість скандального ОАСК Київського окружного адміністративного суду?

Цей суд працює з шаленим навантаженням. Ми знаємо про кадрові проблеми, тому направили пропозиції про збільшення фонду оплати праці, щоб підтримати працівників суду.

Що стосується приміщення. На минулому тижні було прийнято рішення про передачу в оренду приміщення на Голосіївському проспекті – там майже 1,5 тис. кв. м. площі. ВККС рекомендувала відрядити до окружного адмінсуду ще 8 суддів, то їм буде де працювати.

Чи розпочався вже зовнішній аудит електронного судочинства, на необхідності якого наголошував голова ВРП? Які саме модулі системи зараз працюють та чи доцільно в подальшому використовувати гроші на впровадження системи?

Наразі проводиться технічний аудит, потім буде проведений функціональний аудит. Загалом аудит проводиться 4 місяці. В кінці вересня завершиться перший його етап, потім буде другий, який з нашої точки зору і з точки зору міжнародних партнерів дасть змогу критично поставитися до того, що доцільно доробити, а що необхідно робити наново.

Станом на сьогодні у нас працює три підсистеми: електронний суд, електронний кабінет і відеоконференцзв'язок. Вони функціонують належним чином.

Набула розголосу історія про можливу приватизацію санаторію "Шкло" неподалік Львову, який входить в сферу управління судової адміністрації, і начебто змову ДСА з Фондом держмайна за спиною ВРП

Санаторно-курортний заклад "Шкло" знаходиться в сфері управління ДСА з 2003 року. В жовтні минулого року розпорядженням Кабміну він був включений до переліку держпідприємств, які передаються до сфери управління Фонду держмайна. Всього біля 800 об'єктів передаються зі сфери управління інших міністерств і відомств. Тобто, казати, що ДСА лобіювала включення саме цього санаторію – це неправильно.

Це держпідприємтсво не те що вибуло зі сфери управління держави, воно навіть не вибуло зі сфери управління ДСА.

Після певного підвищення градусу по цьому питанню було звернення ВРП до Кабміну щодо виключення "Шкло" з цього переліку, ми висловили повну підтримку зверненню. Очікуємо рішення Кабміну з цього приводу.

Щодо само підприємства. З 2015 року воно збиткове – Фонд соцстрахування припинив купувати путівки, щоб люди за 20% від вартості мали змогу відпочивати. За останні 2 роки жоден працівник системи правосуддя там не відпочивав. Кредиторська заборгованість підприємства складає більше ніж 30 млн грн, заборгованість по зарплаті – 9 млн грн.

З минулого року в цьому санаторії мешкають тимчасово переміщені особи, то були певні субвенції з боку місцевої влади, і підприємство мало змогу провести ремонт.

Яким є бюджетний запит на судову систему на наступний рік?

З середини серпня у нас почався бюджетний процес на 2024 рік, зібрали всю інформацію по системі і підготували бюджетний запит. Критерії, на які ми орієнтуємося – зарплати на рівні 2023 року за обрахунками по фактичній чисельності працюючих. Не передбачаються капітальні видатки, як і в цьому році.

ДСА подала бюджетний запит на 36 млрд, тоді як "граничні показники", які нам було доведено Мінфіном – 14 млрд 590 млн плюс спецфонд.

Бюджетний процес триває, зараз цифри "збиваються" Мінфіном, після чого будуть знову робочі зустрічі і обговорення. До 15 вересня Мінфін повинен представити бюджет.

Звичайно, ми розуміємо, що в країні війна, є пріоритети безпеки і оборони, але держава без належно функціонуючої судової системи – це не цивілізована держава.