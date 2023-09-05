В. о. голови ДСА: Про свій статус у справі про корупцію у Верховному Суді говорити не можу, правові підстави для виконання повноважень у мене є

В. о. голови Державної судової адміністрації (ДСА) Максим Пампура наголошує на складності роботи в умовах недовіри після корупційного скандалу у Верховному Суді й упевнений, що слідство розбереться в ситуації, оскільки суспільство очікує чітких рішень.

"Корупційні скандали мають місце не тільки в нашій країні, а шкодять вони не тільки судовій владі. Звісно, складно працювати в цій ситуації, є недовіра суспільства через те, що відбувається", - сказав Пампура в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, чи має він якийсь процесуальний статус у справі Князєва та відстороненого голови ДСА Олексія Сальникова, підозрюваного в підбурюванні до давання хабаря суддям Верховного Суду, Пампура сказав: "Я читав інтерв'ю прокурора після чергового судового засідання щодо Сальникова стосовно того, що моє прізвище та ще деяких людей фігурують серед свідків і матимуть важливе значення для розгляду цієї справи. Це все, що мені відомо з цього приводу. Навіть якби в мене і був процесуальний статус, я в будь-якому разі не міг би говорити про це без дозволу слідчих органів".

За словами Пампури, для недопущення колапсу в ситуації, що склалася, необхідно зосередитися на виконанні своїх функціональних обов'язків, належним чином забезпечувати організаційно-фінансову роботу органів судової влади.

"Упевнений, що слідство розбереться. Мені здається, розслідування буде недовгим, тому що суспільство очікує чітких рішень у таких справах... Будь-яких правових підстав для того, щоб я не мав можливості виконувати свої повноваження, станом на сьогодні немає", - сказав в. о. голови ДСА.

"Тому формуємо бюджетний запит на наступний рік, вирішуємо питання підвищення зарплати працівникам апарату, готуємося до роботи судів в умовах проблем з електроенергією, відновлюємо приміщення, які були пошкоджені внаслідок війни", - резюмував Пампура.