На Саміті перших леді та джентльменів відбудеться офіційний запуск міжнародного медичного партнерства - Ляшко

У рамках Саміту перших леді та джентльменів, який пройде в Києві 6 вересня, відбудеться офіційний запуск міжнародного медичного партнерства України з країнами світу для обміну досвідом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У рамках Саміту відбудеться запуск міжнародного медичного партнерства. Лікарні України будуть підписувати меморандуми з лікарнями світу і будуть обмінюватися досвідом", - розповів Ляшко на пресконференції першої леді України на тему 3-го Саміту перших леді та джентльменів.

Так, за його словами, Україна ділитиметься власним досвідом роботи в умовах кризових ситуацій, блекауту, основами роботи з навантаженням на ментальне здоров'я медичних працівників, досвідом у вирішенні кадрових питань. Зі свого боку, закордонні колеги допомагатимуть і ділитимуться інноваціями.

Міністр охорони здоров'я України також поінформував, що 577 українських медпрацівників від початку повномасштабного російського вторгнення виїжджали за кордон для того, щоб перейняти досвід в іноземних колег. Навпаки, Україну з такою ж метою відвідали понад 600 закордонних лікарів.

Крім того, як повідомив Ляшко, вперше в рамках Саміту відбудеться окремий саміт-сателіт міністрів охорони здоров'я країн-учасниць у змішаному форматі.