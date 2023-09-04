Події

19:06 04.09.2023

На Саміті перших леді та джентльменів відбудеться офіційний запуск міжнародного медичного партнерства - Ляшко

1 хв читати
На Саміті перших леді та джентльменів відбудеться офіційний запуск міжнародного медичного партнерства - Ляшко

У рамках Саміту перших леді та джентльменів, який пройде в Києві 6 вересня, відбудеться офіційний запуск міжнародного медичного партнерства України з країнами світу для обміну досвідом, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У рамках Саміту відбудеться запуск міжнародного медичного партнерства. Лікарні України будуть підписувати меморандуми з лікарнями світу і будуть обмінюватися досвідом", - розповів Ляшко на пресконференції першої леді України на тему 3-го Саміту перших леді та джентльменів.

Так, за його словами, Україна ділитиметься власним досвідом роботи в умовах кризових ситуацій, блекауту, основами роботи з навантаженням на ментальне здоров'я медичних працівників, досвідом у вирішенні кадрових питань. Зі свого боку, закордонні колеги допомагатимуть і ділитимуться інноваціями.

Міністр охорони здоров'я України також поінформував, що 577 українських медпрацівників від початку повномасштабного російського вторгнення виїжджали за кордон для того, щоб перейняти досвід в іноземних колег. Навпаки, Україну з такою ж метою відвідали понад 600 закордонних лікарів.

Крім того, як повідомив Ляшко, вперше в рамках Саміту відбудеться окремий саміт-сателіт міністрів охорони здоров'я країн-учасниць у змішаному форматі.

 

 

Теги: #запуск #міжнародне_співробітництво #міжнародне_партнерство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 22.08.2023
Програму "5-7-9" для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом - глава Міненерго

Програму "5-7-9" для відновлення енергетики буде запущено найближчим часом - глава Міненерго

19:20 10.08.2023
Космоліт компанії Virgin Galactic стартував у новий комерційний суборбітальний політ

Космоліт компанії Virgin Galactic стартував у новий комерційний суборбітальний політ

08:06 02.08.2023
Американський космічний корабель Cygnus стартує до МКС

Американський космічний корабель Cygnus стартує до МКС

07:14 30.07.2023
Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

19:35 26.07.2023
SpaceX у четвер запустить на орбіту найважчий у світі комерційний супутник зв'язку - ЗМІ

SpaceX у четвер запустить на орбіту найважчий у світі комерційний супутник зв'язку - ЗМІ

09:05 15.07.2023
SpaceX знову перенесла запуск своєї ракети з новою партією інтернет-супутників Starlink

SpaceX знову перенесла запуск своєї ракети з новою партією інтернет-супутників Starlink

07:31 15.07.2023
SpaceX у суботу здійснить другу спробу запуску нової партії інтернет-супутників Starlink

SpaceX у суботу здійснить другу спробу запуску нової партії інтернет-супутників Starlink

07:12 31.05.2023
Ракета-носій, запущена КНДР, впала в Жовте море, за 200 км від південнокорейського острова Очхондо

Ракета-носій, запущена КНДР, впала в Жовте море, за 200 км від південнокорейського острова Очхондо

08:11 26.04.2023
Ракета SpaceX стартує на орбіту з новою партією інтернет-супутників Starlink

Ракета SpaceX стартує на орбіту з новою партією інтернет-супутників Starlink

07:50 22.04.2023
Індія запустить на орбіту два сінгапурські супутники

Індія запустить на орбіту два сінгапурські супутники

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

Комісія ООН: На цьому етапі ми не дійшли висновку про те, що в Україні відбувається геноцид

Заступник голови Офісу президента Смирнов: Упевнений, що знайдемо компроміс в ефективній моделі трибуналу і підтримаємо рішення Генасамблеї ООН

Голова ВАКС: Прикро, що вчинок недоброчесного судді екстраполюється на весь суддівський корпус

Якщо подивитися на посади обвинувачених, очевидно, що політична приналежність і статус не впливають на рішення ВАКС - голова суду

ОСТАННЄ

Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

Австрія довела на своєму прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію - Кулеба у зверненні до австрійського дипкорпусу

Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений темі ментального здоров'я і збере представників із десятків країн - Зеленська

На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

На Дніпропетровщині внаслідок артобстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт -ОВА

Росіяни за добу завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

Кулеба: Думаю, що рішення про передання Україні ракет Taurus лежить у Шольца на столі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА