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14:16 10.03.2025

14 березня у Києві відбудеться Саміт експортерів від Forbes – ключова подія для всіх, хто хоче масштабувати свій бізнес на міжнародні ринки

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14 березня у Києві відбудеться Саміт експортерів від Forbes – ключова подія для всіх, хто хоче масштабувати свій бізнес на міжнародні ринки

Саміт експортерів від Forbes – ключова подія для всіх, хто хоче масштабувати свій бізнес на міжнародні ринки, відбудеться у Києві 14 березня

Українські компанії четвертий рік намагаються повернути собі зовнішні ринки, втрачені через повномасштабну агресію.

Певні успіхи є: експорт товарів у 2024 році зріс на 15% до $41,7 млрд. Але до обсягів 2021 року ще далеко. На вас чекає інтенсивний практичний день з лідерами експорту, покроковими інструкціями та нетворкінгом.

Провідні експортери поділяться стратегіями й інструментами, що дозволяють їм не просто втримувати, а й активно розширювати експортні позиції. Розкриють секрети про те, як змінились амбіції компаній на світовому ринку, в чому суть успішної експортної угоди та яких викликів чекати у 2025 році.

Приходьте, щоб отримати практичні інструменти та впевненість у своєму експортному потенціалі! Чекаємо підприємців, які не бояться думати глобально!

Розклад за лінком 

Теги: #експортери #саміт_експортерів #бізнес #міжнародне_співробітництво #forbes

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