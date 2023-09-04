Події

17:23 04.09.2023

Інформація про мінування шкіл у Києві не підтвердилася - КМВА

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Після ретельної перевірки інформація про мінування шкіл у Києві не підтвердилася, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Після повідомлення про замінування, була проведена ретельна перевірка усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Інформація не підтвердилась. Виклик був хибним", - ідеться в повідомленні КМВА в телеграм-каналі в понеділок увечері.

Раніше повідомлялося, що в понеділок уранці до поліції Києва, як і 1 вересня, надійшла інформація про мінування всіх середніх шкіл, а також коледжів, розташованих у столиці.

 

Теги: #київ #мінування #школи

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