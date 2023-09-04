НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, повідомляє пресслужба агентства.

"З початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" від 12.03.2022 № 263", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті НАЗК.

Водночас в агентстві зазначають, що існує значний суспільний інтерес до відкриття даних цього реєстру.

"Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо", - наголошується в повідомленні.

Окрім цього, Міноборони дало відповідь НАЗК щодо відсутності ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, однак за умови, що не відображатимуться відомості про місце роботи, а також посади на час вчинення особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

У свою чергу голова агентства Олександр Новіков зазначив, що відкриті дані реєстру є потужним інструментом антикорупції.

"Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті й дані Реєстру декларацій", - зазначив голова НАЗК.

В агентстві очікують ухвалення Верховною Радою законопроєкту №9534, що відновлює електронне декларування статків посадовців, яке було призупинено у зв'язку із запровадженням воєнного стану, законопроєкт також має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, можна переглянути за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua.

У НАЗК нагадують, що в цьому реєстрі міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Крім цього, в реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення.

НАЗК є адміністратором цього реєстру з лютого 2019 року.

Джерело:

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vidkrylo-dostup-do-reyestru-osib-yaki-vchynyly-koruptsijni-ta-pov-yazani-z-koruptsiyeyu-pravoporushennya-iz-vrahuvannyam-bezpekovyh-aspektiv-golova-nazk/